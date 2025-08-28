X
De Gregori, il 19 settembre esce la riedizione dell’album “Rimmel”

28 Agosto 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 28 ago. (askanews) – Il 19 settembre, in occasione delle celebrazioni del 50esimo anniversario dalla pubblicazione, esce la riedizione di “Rimmel” (Sony Music), il quarto album in studio di Francesco De Gregori, divenuto una pietra miliare.

Un viaggio sonoro rinnovato, che esalta ogni sfumatura dell’album originale uscito nel 1975 che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”.

La riedizione sarà disponibile nelle seguenti versioni: LP 180gr Clear e LP 180gr Black, entrambi a 192KHz, CD, CD + 45 giri black, CD + 45 giri picture disc e musicassetta. Il 45 giri segue la versione originale del 1975 con i brani “Rimmel” e “Piccola Mela”.

Per la prima volta ci saranno i testi dei brani nella versione LP, un’occasione per approfondire un classico della musica italiana.

Da oggi, giovedì 28 agosto, la riedizione è disponibile in pre-order.

Anche il cinema rende omaggio alla carriera di Francesco De Gregori. Il film concerto di Stefano Pistolini “Francesco De Gregori. Nevergreen”, prodotto da OUR FILMS, società del gruppo Mediawan, Friends TV, Darallouche e Caravan, verrà presentato il 5 settembre alle ore 22.30 in anteprima Fuori Concorso alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film arriverà poi al cinema come evento speciale per Nexo Studios dall’11 al 17 settembre. Le prevendite e l’elenco delle sale sono disponibili sul sito nexostudios.it.

