Decine di kg di droga sotterrati nelle campagne, arrestato un 28enne di Gioiosa Ionica

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Gioiosa Ionica, supportati dallo Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, incuriositi da alcuni ambigui movimenti nelle campagne hanno organizzato diverse battute nella zona. Tra la fitta vegetazione, alcune tracce avevano insospettito i militari che, pertanto, avevano deciso di vederci chiaro: non immaginavano che, sotterrati proprio sotto i loro piedi, ci fosse in realtà un intero deposito di sostanze stupefacenti. All’interno di alcuni fusti in plastica riesumati dal terreno, infatti, vi erano più di 30 chili di hashish e più di un kg e mezzo di cocaina. All’ingente rinvenimento è seguita una scrupolosa indagine che in breve tempo ha consentito di raccogliere importanti elementi a carico di un 28enne di Gioiosa Ionica, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

