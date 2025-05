Diritto Sportivo, Lepore: i rapporti con federazioni emergenti

Roma, 24 mag. – L’avvocato Lepore, Vicepresidente del Tribunale Nazionale Federale FIGC e Presidente MS Desk, nel corso del Convegno Diritto Sportivo che si è tenuto oggi presso il Salone d’Onore del CONI, ha dichiarato:”Nella doppia veste di Vice Presidente della sezione per tutele e onori del Tribunale federale e Presidente di MS Desk Italy, Italy Saudi Chamber, Business Chamber, farò questo intervento oggi pomeriggio in questo prestigioso convegno in memoria dello scomparso avvocato e professore Mario Sanino, un esempio e un modello, un padre per tutta l’avvocatura. Parlerò proprio dei rapporti tra l’agente sportivo italiano e l’agente sportivo saudita come esempio sulle federazioni emergenti che in questo momento stanno affacciandosi in maniera preponderante nel sistema calcistico mondiale. Vedremo le differenze tra questi due sistemi e parleremo anche e soprattutto di quelli che sono i rapporti positivi che ci possono essere tra il nostro mondo calcistico e quello delle federazioni emergenti come quella saudita.”