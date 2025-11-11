Dopo Daminano e Victoria anche Thomas Raggi di Måneskin debutta solita

Milano, 11 nov. (askanews) – Il 5 dicembre esce “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi, prodotto da Tom Morello e ricco di collaborazioni con icone della musica rock mondiale, disponibile da ora pre-order.

Composto da 8 tracce di puro rock, “Masquerade” vanta una lineup straordinaria: Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl.

“Masquerade” è un album rock ‘n’ roll, in cui ogni traccia è una collaborazione, nata spontaneamente da una passione condivisa e dalla pura gioia di fare musica insieme: il risultato è un’esperienza musicale autentica.

Commentando questo progetto, Thomas dichiara: “Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa. Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi “Sei sulla strada giusta”.

La traccia “Getcha!” è nata dalla collaborazione con Beck, che ha co-scritto il brano, Chad Smith alla batteria, e testo di Nic Cester. Su “Cat Got Your Tongue,” Sergio Pizzorno ha aggiunto le sue parole sulla scrittura del brano di Thomas, mentre Maxim ha co-scritto “Fallaway” e Upsahl ha collaborato alla scrittura di “Lucy”.

Tom Morello: “Thomas ed io ci siamo avvicinati grazie alle nostre comuni radici italiane e alla passione per il rock. È stato davvero emozionante vedere un chitarrista così giovane e talentuoso così appassionato di musica. Fin da quel primo incontro, abbiamo deciso di collaborare ed esplorare nuove idee insieme. Per me, è un’altra occasione per sostenere il rock and roll e dimostrare che è ancora importante. Vedo questo progetto come parte del mantenimento di questa tradizione.”

Nic Cester: “È stata una collaborazione divertente e mi è piaciuta la sfida di cantare fuori dalla mia zona di comfort. C’erano molte persone interessanti coinvolte in questa canzone, quindi sono stato molto felice di essere stato coinvolto.”

Alex Kapranos: “Ero davvero felice quando Thomas e Tom mi hanno chiesto di unirmi a loro in questa nuova versione di You Spin Me Round. Ricordo quando ero bambino, quando ho sentito quella canzone per la prima volta e l’ho adorata. Ho amato quella canzone per tutta la vita. Quando mi hanno mandato la registrazione iniziale che avevano fatto, l’ho adorata! In particolare la sezione con l’assolo di chitarra al centro. Ho pensato: “Ecco come dovrebbe essere una cover”. Dovrebbe catturare l’energia della canzone ma anche aggiungere qualcosa di diverso, un po’ di personalità, e questa ha sicuramente questo. Spero che la gente si diverta ad ascoltarla tanto quanto ci siamo divertiti a registrarla.”

Hama Okamoto: “Sono entusiasta di partecipare a questo progetto come musicista giapponese. Suonare la sezione ritmica con il mio artista preferito Chad Smith è stato assolutamente fantastico ed emozionante. Thomas, ci vediamo sul palco presto!”

Upsahl: “”Far parte di questa canzone è stato un sogno. Il giorno in cui l’abbiamo scritta, ci è venuta in mente di getto. Sono una grande fan di Thomas, della sua visione e di tutti quelli che hanno lavorato a questo disco. Sono così felice che sia finalmente uscito.”

Masquerade è più di un album, è una testimonianza del potere duraturo della collaborazione e della gioia di fare musica rock per il gusto di farlo.