Draghi: Ue in una situazione più difficile, vulnerabilità aumentano

Roma, 16 set. (askanews) – A un anno dalla presentazione del rapporto Draghi “l’Europa si trova in una situazione più difficile”. Il suo modello di crescita “si sta dissolvendo, le vulnerabilità stanno aumentando e non c’è un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. E come ci è stato dolorosamente ricordato, questa inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità”. Lo ha affermato lo stesso ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, Mario Draghi durante una conferenza a Bruxelles sul suo rapporto sulla competitività Ue.