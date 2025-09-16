X
Draghi: Ue in una situazione più difficile, vulnerabilità aumentano

| 16 Settembre 2025 10:26 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 16 set. (askanews) – A un anno dalla presentazione del rapporto Draghi “l’Europa si trova in una situazione più difficile”. Il suo modello di crescita “si sta dissolvendo, le vulnerabilità stanno aumentando e non c’è un percorso chiaro per finanziare gli investimenti di cui abbiamo bisogno. E come ci è stato dolorosamente ricordato, questa inazione minaccia non solo la nostra competitività, ma anche la nostra stessa sovranità”. Lo ha affermato lo stesso ex presidente del Consiglio italiano e della Bce, Mario Draghi durante una conferenza a Bruxelles sul suo rapporto sulla competitività Ue.

