Eden Hazard si ritira “È il momento di fare nuove esperienze”

ROMA (ITALPRESS) – “Devi saper ascoltare il tuo corpo e dire stop al momento giusto. Dopo 16 anni e più di 700 partite giocate, ho deciso di chiudere la mia carriera da calciatore professionista”. Così, in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Eden Hazard, ha ufficializzato il proprio ritiro. Il belga, 32enne, era da poco svincolato, dopo le ultime non esaltanti stagioni trascorse con la maglia del Real Madrid.

“Ho potuto realizzare il mio sogno, ho giocato e mi sono divertito su tanti campi in giro per il mondo. Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di incontrare grandi manager, allenatori e compagni di squadra: grazie a tutti per questi bellissimi momenti, mi mancherete tutti”, ha aggiunto Eden Hazard.

“Voglio anche ringraziare i club per cui ho giocato – Lille, Chelsea e Real Madrid – ringrazio la Federcalcio belga per le mie esperienze in Nazionale. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia, ai miei amici, ai miei consiglieri e alle persone che mi sono state vicine nella buona e nella cattiva sorte”, ha scritto ancora l’ormai ex calciatore.

“Infine, un enorme grazie a voi, miei fan, che mi avete seguito per tutti questi anni, per il vostro incoraggiamento ovunque abbia giocato. Ora è il momento di godermi la mia famiglia e di fare nuove esperienze. Ci vediamo presto fuori dal campo”, ha concluso Eden Hazard.

