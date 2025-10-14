Elanco Impact Day, appuntamento con il volontariato d’impresa

Milano, 14 ott. (askanews) – Una giornata dedicata al volontariato, attraverso attività dei dipendenti. Si è tenuto giovedì 9 ottobre l’Elanco Impact Day 2025, giornata in cui un ideale “giro del mondo” del volontariato ha coinvolto tutte le sedi dell’azienda, che opera nel mercato della salute degli animali domestici, dall’Asia, al Continente Americano fino all’Europa. Un momento assolutamente fondamentale per Elanco, come spiegato da Mario Andreoli, General Manager di Elanco Italia. “Oggi è una giornata molto importante per l’Elanco. Oggi è l’Elanco Impact Day. Una giornata in cui tutti i dipendenti di Elanco in tutto il mondo dedicano ore del proprio lavoro al volontariato. È un’iniziativa molto speciale. Collaboriamo con associazioni di diverso tipo. Oggi per esempio siamo qua a Milano, lavoriamo con Rice Against Hunger e impacchettiamo dei pacchetti alimentari per le famiglie bisognose in tutta Italia. Contemporaneamente a Bologna un’altra squadra, l’Elanco, sta facendo i pacchetti alimentari per dei bambini bisognosi in Africa”. L’Impact Day rappresenta l’opportunità di donare parte del proprio tempo lavorativo, regolarmente retribuito dall’azienda, ad associazioni e onlus che operano sul territorio nazionale ed è diventato un appuntamento immancabile anche per i dipendenti italiani di Elanco. Quest’anno il supporto è andato a Rise Against Hunger, For a Smile ETS, Caritas Ambrosiana e Banco Alimentare.”In questi giorni collaboriamo anche con Fora Smile, un’associazione che porta un sorriso ai bambini che si trovano nei reparti pediatrici di alcuni ospedali. Lo fa con la pet therapy, attraverso dei cani particolarmente addestrati appunto a giocare con i bambini e a rendere quei momenti in ospedale un po’ più leggeri”.Negli anni l’Impact Day è sempre stato più partecipato, come testimoniato dai numeri in costante crescita: dalle 12.800 ore di volontariato sostenute nel 2022 alle oltre 26.000 dello scorso anno. Lucy Lorusso, fra le dipendenti che vi hanno preso parte, ha raccontato l’entusiasmante esperienza:”Oggi per noi è una giornata importante, ho partecipato al Fanta Elanco che è un’iniziativa del Impact Day e combina volontariato e sostenibilità. Oggi infatti ho approfittato della bella giornata e ho portato con me il mio amico a quattro zampe e siamo andati a raccogliere i rifiuti in un parco qui vicino perché per ogni rifiuto raccolto e chilometro percorso Elanco farà una donazione a Banco Alimentare”.Anche quest’anno, dunque, Elanco, con l’Impact Day, non ha mancato l’appuntamento con il volontariato d’impresa, regalando un’altra giornata memorabile e all’insegna dell’aiuto verso il prossimo, con una partecipazione dei propri dipendenti contraddistinta, come sempre, da entusiasmo e passione.