Elettrificato e versatile il nuovo Kia Sportage

MILANO (ITALPRESS) – Arriva nel Vecchio Continente la nuova versione di Sportage, il best seller di Kia, forte di oltre 7 milioni di unità vendute. E’ proposto nella serie più completa di sempre, distinguendosi per i profondi miglioramenti a livello di design, di innovazione, di tecnologia e di praticità d’uso al fine di stabilire nuovi standard nel competitivo segmento dei C-SUV.

Come parte fondamentale del percorso di Kia, verso una mobilità sempre più responsabile, il nuovo Sportage viene proposto con diverse tipologie di propulsori Mild-hybrid, Full Hybrid e, in seguito Plug-in Hybrid. In una fase successiva, per il mercato di casa nostra arriverà ancheuna versione con alimentazione a GPL. Questo consentirà di poter scegliere la motorizzazione più adatta alle proprie esigenze.

“Lo Sportage più raffinato di sempre, con una dotazione completamente aggiornata e pronta per qualsiasi avventura, sarà di sicuro interesse per una vasta platea di consumatori, compresi i nostri clienti abituali, perchè offre nuovi livelli di versatilità, praticità e comfort”, ha dichiarato Sjoerd Knipping, COO di Kia Europe.

La filosofia di design “Opposites United” di Kia imprime al nuovo Sportage un look sorprendente. Superfici lisce e morbide si combinano con forme robuste e con una presenza su strada importante, conferendo a Sportage un carattere poliedrico, pronto per ogni circostanza sia che si tratti di tragitti urbani sia di avventure in fuoristrada. I nuovi paraurti, sia quello anteriore sia quello posteriore, delineano una silhouette forte, completata dall’affascinante illuminazione a LED Star Map e dal distintivo frontale di Kia tiger nose. Un nuovo disegno specifico dei cerchi viene offerto nelle misure da 17″, 18″ e 19″, con versioni esclusive per la GT-Line nella misura da 19″. Gli interni offrono un abitacolo elegante con ampio spazio per ogni passeggero. Il volante si presenta con un inedito design a due razze, mentre la parte superiore della plancia aggiornata e i diffusori d’aria integrati imprimono all’abitacolo una connotazione elegante e minimalista.

I nuovi rivestimenti dei sedili incrementano il comfort, mentre la versione GT-Line si distingue per un elegante interno black and white in ecopelle e suede. Kia, grazie alla collaborazione con Dinamica, ha introdotto negli interni della Sportage un tessuto ecosostenibile, un tessuto non tessuto in microfibra scamosciato di serie sull’allestimento GT-Line e presente negli inserti delle portiere e dei sedili. Il processo di produzione a base d’acqua e le elevate percentuali di materiale riciclato evidenziano l’impegno di Kia nella scelta di materiali sostenibili per i suoi modelli. Dinamica, insieme alla casa madre giapponese Asahi Kasei, in quasi 30 anni di attività è riuscita ad incrementare significativamente la percentuale di poliestere riciclato all’interno dei modelli Kia, passando dal 73 al 75%. In futuro, Dinamica sarà disponibile anche in una variante monomateriale con un contenuto di poliestere riciclato prossimo al 100%.

Sportage si conferma per le qualità di grande spazio interno, con oltre un metro a disposizione per le gambe dei passeggeri posteriori e per il vano di carico altamente versatile. La capacità di carico di 587 litri, che può arrivare fino a 1.776 litri con i sedili della seconda fila ripiegati, consente ai passeggeri di poter stivare tutto il necessario per gli spostamenti quotidiani ma anche per viaggi più lunghi. Il pianale di carico a due livelli disponibile sui modelli MHEV e HEV offre una flessibilità di carico ottimale. Al centro dell’esperienza di guida migliorata a bordo del nuovo Sportage c’è il Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), costituito da due display panoramici curvi da 12,3 pollici e di un nuovo head-up display (HUD) da 10 pollici.

Tutte le funzioni e le informazioni sono facilmente accessibili e visibili dal conducente, inclusi i sistemi di assistenza alla guida, l’infotainment e le indicazioni stradali precise. La connettività e le in-car options sono ulteriormente migliorate con i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto. Kia Connect e gli aggiornamenti OTA (Over The Air) permettono di scaricare funzionalità e servizi specifici, controllare lo stato di blocco del veicolo, pianificare percorsi e altro ancora. Per la prima volta su Sportage vengono introdotti i Kia Upgrades, che consentono agli utenti di aggiungere arcade games, YouTube e altri servizi di streaming video tramite WebOS, nonchè nuovi sfondi di visualizzazione del sistema di infotainment.

Grazie al sistema Kia In-Car Payment, i conducenti possono pagare comodamente il parcheggio direttamente dall’auto, mentre l’hotspot Wi-Fi connette fino a cinque dispositivi alla rete internet 4G LTE. Il Connected Routing calcola il percorso ottimale verso la destinazione impostata, utilizzando mappe aggiornate in tempo reale e traffico previsto basato sulla cronologia per conoscere i percorsi preferiti dagli utenti. La tecnologia Digital Key 2.0 offre la possibilità di accedere al veicolo tramite smart devices senza dover necessariamente avere una chiave tradizionale, ed è anche possibile condividere la chiave digitale con familiari e amici. Infine, un sistema audio premium Harman Kardon completa il quadro di alto livello del nuovo Sportage.

La vettura è equipaggiata anche di una serie di tecnologie di assistenza alla guida molto importanti per la massima comodità in ogni viaggio. Il touchpad multi-mode per i sistemi audio/clima è stato collocato sotto lo schermo multimediale. Passare da una funzione all’altra è ora più immediato ed intuitivo, come anche cambiare l’impostazione della temperatura interna o regolare il volume. Il Surround-View Monitor a 360 gradi con vista 3D offre una visione completa dell’ambiente circostante il veicolo. Un vano di ricarica wireless, inoltre, è presente al centro del cassetto superiore. Il nuovo Sportage verrà prodotta nello stabilimento di Zilina, in Slovacchia, e arriverà negli showroom Kia dopo l’estate 2025.

– foto Kia Italia –

(ITALPRESS).