Elezioni Regionali, Salvini: “Dalla Campania mi aspetto un risultato storico per la Lega”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Dalla Campania mi aspetto un risultato storico per la Lega, la vittoria del centrodestra con la sanità al primo posto“. Così il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania.

“Penso che la Lega – ha aggiunto Salvini – avrà, come ha avuto in Calabria pochi giorni fa, un risultato storico, mai avuto in precedenza e qua noi offriamo lavoro. Lavoro, speranza, sviluppo. Non mance, pacche sulle spalle”.

Ad esempio “penso alla nuova fermata delle Ferrovie dello Stato a Bagnoli”, ha aggiunto. “Non solo per l’America’s Cup, che comunque porterà a Napoli e in Campania tantissimi visitatori e tantissimi soldi, ma poi per i cittadini di un’area che va assolutamente recuperata”, ha infine dichiarato.

(ITALPRESS).