Endurance equestre, bottino di successi per atleti Fuxiateam

Roma, 10 set. (askanews) – Quattro podi, un debutto in CEI3 e una nuova generazione di giovani cavalieri che cresce, si afferma e guarda al futuro con determinazione. Dal 4 al 6 settembre a Rocca di Papa, presso il Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro (Rm), il Fuxiateam ha vissuto un weekend ricco di soddisfazioni, portando in campo tutta l’anima del progetto di Italia Endurance Stables & Academy di Agello di Magione (Pg): l’allevamento, l’accademia, i pony e i cavalieri di punta del team.

La manifestazione si è aperta giovedì con le gare dedicate ai più giovani, dove le allieve dell’Academy del Fuxiateam hanno confermato di essere tra le promesse più interessanti del panorama italiano. Giulia Nocito ha trionfato nel Trofeo Pony A (3 km) in sella a Sirio, Costanza Monetti ha centrato un ottimo secondo posto nel Criterium Pony B (6 km) con Chriliso’s Tuschinska. Medaglia di bronzo per Vittoria Monetti nel Campionato Italiano Pony Élite (9 km) su Ringo, che va ad arricchire un palmarès già di grande spessore. Buona prova anche per Greta Bigazzi, nella top 10 del Campionato Italiano con Salida.

Venerdì riflettori puntati sul Campionato Italiano Assoluto CEI3(160 km) e sulla CEIYJ1 (100 km) riservata ai giovani. Nel CEI3, Costanza Laliscia ha conquistato una splendida medaglia di bronzo in sella a Kasimir dell’Orsetta, al termine di una gara lunga e selettiva, chiusa con una media finale di 14,830 km/h e un ultimo giro a 19,587 km/h. Una prestazione di alto livello, gestita con esperienza e coraggio, che conferma l’affiatamento di un binomio ormai consolidato.

Esordio da incorniciare per Greta Bistoletti, quarta assoluta in sella a Bona Dea Agylla. Per il binomio si trattava della prima 160 km, un risultato che vale doppio: Bona Dea, appena otto anni, è infatti il primo prodotto dell’allevamento Agylla a concludere una CEI3*. Un traguardo che segna un passaggio importante per il progetto allevatoriale interno, ormai pronto a raccogliere i primi frutti anche sulle lunghe distanze.

Sempre venerdì, Livia Meneghini ha vinto la CEIYJ1* 100 km in sella a Taris di Gallura. Una gara sempre in testa dall’inizio alla fine, chiusa ad una media di 14,191 km/h e culminata con una vittoria limpida. Una prestazione che conferma la crescita dell’Academy, capace di formare giovani atleti pronti a competere ad alti livelli, coniugando tecnica e visione.

Anche nella CEI2 120 km che si è disputata sabato, il Fuxiateam ha lasciato il segno grazie a un’altra ottima performance di Costanza Laliscia, che in sella a Cadzya du Barthas, ha chiuso seconda assoluta e prima nel Criterium Italiano. La media finale di 16,313 km/h e l’ultimo giro a 18,848 km/h testimoniano la progressione costante e la tenuta del cavallo.

Grande soddisfazione in casa Italia Endurance Stables & Academy. L’allevamento Agylla continua a produrre soggetti promettenti, l’Academy cresce atleti completi e i cavalieri di punta confermano la loro competitività ai massimi livelli. Il Fuxiateam torna a casa con un bilancio ricco: medaglie, emozioni e soprattutto gratitudine verso chi lavora ogni giorno dietro le quinte: un impegno silenzioso che è indispensabile per ogni traguardo.