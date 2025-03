F1, in Australia Norris precede Verstappen e Russel. Delusione Ferrari, Leclerc ottavo e Hamilton decimo

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Lando Norris, con la McLaren,

ha vinto il Gran Premio d’Australia, gara di apertura del mondiale di Formula 1. Il britannico ha preceduto il campione del Mondo Max Verstappen (+0″895) con la Red Bull. Sul gradino più basso del podio la Mercedes di George Russell (+8″481). Quarta posizione per un super Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), al quale era stata in un primo momento comminata una penalità, poi revocata, che lo aveva fatto scivolare per qualche ora in quinta posizione, segue dunque Alexander Albon con la Williams.

Sesto il canadese dell’Aston Martin Lance Stroll e settimo Nico Hulkenberg (Kick Sauber). Al di sotto delle aspettative della vigilia la Ferrari che non è andata oltre l’ottavo posto di Charles Leclerc e il decimo di Lewis Hamilton, all’esordio con le rosse. Tra i due ferraristi si è piazzato al nono posto Oscar Piastri, con l’altra McLaren, partito dalla prima fila.

Delusione Rossa

Gli unici tristi sono i volti dei ferraristi, a cominciare da quello di Fred Vasseur, team principal della Ferrari: “Abbiamo sbagliato la strategia. Saremmo dovuti rientrare ai box quando è rientrato Verstappen. Come passo eravamo più o meno a livello della Mercedes ma la stagione è lunga”. Sulla stessa lunghezza d’onda i due piloti della Ferrari. Così Lewis Hamilton: “E’ stata una delle giornate più dure. In quelle condizioni, con questa macchina, e questa power unit, è stata una sfida enorme. Peccato perché speravo in qualcosa di più. Poi con la pioggia la situazione è peggiorata”, mentre Leclerc è stato anche più esplicito: “E’ stata una gara difficile con tante cose da migliorare. Facciamo fatica ogni volta con queste condizioni meteo, ma prima di parlare di strategie rimarco il mio errore all’uscita dalla 11 quando ho perso 4-5 posizioni. Come prima gara mi aspettavo molto meglio”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).