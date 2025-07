“FACE”, riunite a Mantova le Accademie del cinema di tutta Europa

Roma, 9 lug. (askanews) – É in programma giovedì 10 luglio, per la prima volta in Italia, a Mantova, l’assemblea generale FACE, la Federazione delle Accademie del Cinema Europee che riunisce ben 22 realtà, oltre alla European Film Academy. L’evento è realizzato in sinergia con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova. L’evento è realizzato inoltre grazie alla collaborazione dell’associazione Amici di Palazzo Te.

La convention si terrà negli spazi dell’ex chiesa della Madonna della Vittoria. In apertura dei lavori alle 9 l’intervento del sindaco di Mantova Mattia Palazzi, un saluto introduttivo di Claudio Pelizzer, regista mantovano e organizzatore dell’evento, e una digressione sul cinema europeo di Giorgio Gosetti, giornalista professionista dell’Ansa, critico cinematografico e saggista.

L’assemblea proseguirà, quindi, a porte chiuse per poi aprire nuovamente a pubblico e stampa per la conferenza finale (ore 16.30) sempre alla Madonna della Vittoria, durante la quale si parlerà dello stato di salute del cinema europeo e di come i temi di attualità, all’interno delle singole società e nelle dinamiche internazionali, stanno influendo sull’arte cinematografica.

“È un grande onore ospitare per la prima volta in Italia e a Mantova questo importante appuntamento che, annualmente, traccia la direzione del cinema europeo e prova a interpretarne bisogni e stimoli attraverso il dialogo e la condivisione tra diverse culture e punti di vista”, spiega Claudio Pelizzer, organizzator

dell’evento per conto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

“L’accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello è onorata di essere ospitata a Mantova per la riunione annuale della rinnovata FACE, Federazione delle Accademie Europee, a cui tanto il lavoro e l’impegno italiano hanno contribuito. Con l’auspicio che dalla riflessione comune trovino nuovo spirito e linfa la difesa e la valorizzazione del cinema europeo”, afferma Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano David di Donatello.

“Siamo felici di ospitare a Mantova la riunione della Federazione delle Accademie del Cinema Europee. In un tempo in cui il cinema è sempre più chiamato a confrontarsi con temi cruciali come la sostenibilità, la diversità, l’educazione e il coinvolgimento attivo del pubblico, questa occasione rappresenta per la nostra città un’opportunità preziosa di dialogo culturale e crescita collettiva. Il cinema ha oggi un ruolo fondamentale nel raccontare la contemporaneità: le tensioni globali, le guerre, le disuguaglianze, ma anche la speranza, la solidarietà e la capacità dell’Europa di difendere i valori democratici e umani attraverso la narrazione e l’immaginario. Mantova, con la sua storia e la sua identità culturale profonda, è lieta di accogliere chi ogni giorno lavora per far vivere e circolare il cinema europeo. Ringrazio FACE per questa scelta, che rafforza il legame tra arte, cultura e una visione condivisa d’Europa”, commenta il sindaco di Mantova Mattia Palazzi.

Partecipano all’evento i rappresentanti delle Accademie del Cinema ufficiali di 14 paesi: Akademie des Österreichischen Films (Austria), Acadèmia del Cinema Català (Catalogna), Ceská filmová a televizní akademie (Repubblica Ceca), Danmarks Film Akademi (Danimarca), Icelandic Film and Television Academy (Islanda), Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello (Italia), d’Filmakademie (Lussemburgo), DAFF (Olanda),Norsk Filmforbund (Norvegia), Polska Akademia Filmowa (Polonia), Academia Portuguesa de Cinema (Portogallo),Slovenská filmová a televízna akadémia (Slovacchia), Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (Spagna), Schweizer Filmakademie / Académie du Cinéma Suisse / Accademia del Cinema Svizzero (Svizzera). Sarà inoltre presente la European Film Academy e il rappresentante dell’Ukrainian Film Academy (Ucraina).

L’evento è realizzato con la collaborazione di Fondazione Palazzo Te e di Fondazione Pescherie di Giulio Romano e il patrocinio della Fondazione Bam Banca Agricola Mantovana.

FACE, la Federazione delle Accademie del Cinema Europee: è un organismo paneuropeo, ufficialmente registrato in Lussemburgo, e fondato dalle Accademie del Cinema di 20 paesi e dall’European Film Academy. La Federazione è stata creata per formalizzare le relazioni fra le diverse accademie, che collaborano fin dal 2006, attraverso il Film Academy Network Europe, sotto l’organizzazione di European Film Academy, per condividere esperienze e idee per iniziative congiunte di promozione del cinema europeo, unire le forze per integrare i valori della diversità, dell’inclusione e della sostenibilità nel loro lavoro, e rafforzare la collaborazione sul fronte dell’educazione alle immagini e allo sviluppo di nuovo pubblico.