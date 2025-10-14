Ferrari, Maria Conti nominata Chief Communication Officer

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Ferrari annuncia oggi la nomina di Maria Conti come Chief Communication Officer, posizione nella quale riporterà al CEO Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team di Ferrari. Maria porta con sé un’esperienza ventennale nel settore automobilistico e del lusso, maturata nella guida di team internazionali di comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi iconici come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI.

Nel suo più recente incarico come responsabile della divisione Maserati Corse, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport, con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello internazionale. In precedenza, è stata Chief Communication Officer di Maserati, dove ha definito e implementato la strategia globale di comunicazione del marchio, nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi del Brand. Il suo percorso professionale riflette una profonda conoscenza del mondo automobilistico e del lusso, unita a una visione creativa e strategica orientata all’innovazione e alla valorizzazione dei brand attraverso esperienze autentiche e rilevanti per un’audience globale.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha commentato: “La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l’eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica. Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale. Con la sua esperienza e sensibilità strategica, Maria contribuirà a consolidare la capacità di Ferrari di esprimere, attraverso la comunicazione, l’unicità che la contraddistingue”.

“Entrare in Ferrari è un onore e una grande responsabilità. Ferrari rappresenta l’eccellenza, la passione e volontà di progresso. L’unicità del Marchio si riflette anche nella sua comunicazione. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile. Insieme continueremo a raccontare, con visione e passione, ciò che rende Ferrari unica”, afferma Maria Conti, che entrerà in Ferrari il 3 novembre 2025 e sarà basata nella sede Ferrari di Maranello.

-Foto ufficio stampa Ferrari-

