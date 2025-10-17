Festa Roma, Bluey arriva a Fontana di Trevi, poi sul red carpet

Roma, 17 ott. (askanews) – Bluey è arrivata a Roma a Fontana di Trevi, in attesa dell’anteprima di “Bluey al Cinema: Collezione giocare agli chef” domani, alla Festa del cinema di Roma, presentato ad Alice nella Città. Poco prima della proiezione, la cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sarà animata da un red carpet con la mascotte del cagnolino protagonista e i bambini.

La speciale uscita sul grande schermo degli episodi a tema “culinario” del simpatico personaggio cartoon della serie tv tanto amato dai più piccoli, è attesa dal 30 ottobre nei The Space Cinema e in altre catene di cinema in tutta Italia, dopo il successo al botteghino nel Regno Unito e in Irlanda sia di “Bluey al Cinema: Family Trip Collection” che di “Collezione giocare agli chef”.

“Bluey al Cinema: Collezione giocare agli chef” è un’ora di divertimento pensata per i fan, offerta da BBC Studios e Ludo Studio, composta da otto episodi già esistenti incentrati sul divertimento legato al cibo e tratti dalle tre stagioni della serie. Gli episodi celebrano il tema globale 2025 di BBC Studios, “Giocare agli Chef”, per il fenomeno televisivo mondiale Bluey. La raccolta include momenti come Takeaway e Ristorante elegante, e mette in evidenza il divertimento che Bluey e la sua famiglia vivono in cucina con episodi come Omelette e Torta Papera.

La serie, che segue le avventure di Bluey, cucciola di Blue Heeler adorabile ed energica, che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo e utilizza la sua energia e la sua fantasia illimitate per scoprire, ridere e giocare con tutti i suoi amici e la sua famiglia, è un fenomeno globale: secondo Nielsen, Bluey è stato lo show più visto in streaming negli Stati Uniti nella prima metà del 2025, con oltre 25 miliardi di minuti visualizzati. Trasmessa e disponibile in streaming in oltre 140 territori nel mondo, è disponibile su Rai Yoyo, DeA Junior e Disney+ e nel secondo trimestre del 2025, si è classificata come il secondo programma prescolare più visto tra gli individui dai 4 anni in su su Rai Yoyo. Bluey – Italiano Canale Ufficiale ha superato 289 milioni di visualizzazioni e conta oltre 421.000 iscritti.