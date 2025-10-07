Festa Roma, il CSC presenta il restauro de “Il delitto Matteotti”

Roma, 7 ott. (askanews) – Il Centro Sperimentale di Cinematografia collaborerà alla 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre; la Fondazione sarà presente con diverse iniziative legate ai suoi principali settori, la Cineteca Nazionale e la Scuola Nazionale di Cinema.

CSC – Cineteca Nazionale presenterà in anteprima mondiale il restauro de “Il delitto Matteotti” di Florestano Vancini (1973), film interpretato da Franco Nero, Damiano Damiani, Gastone Moschin, Mario Adorf, Riccardo Cucciolla e Vittorio De Sica. Il film ripercorre una pagina oscura della storia italiana: il 30 maggio 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti pronuncia un duro discorso in Parlamento per denunciare i brogli e le violenze fasciste che hanno portato il partito di Mussolini a vincere le elezioni. Pochi giorni dopo Matteotti scompare. È subito chiara la natura politica della scomparsa e in un primo momento le opposizioni si rinsaldano e il governo fascista sembra traballare. Quando viene ritrovato il cadavere di Matteotti e vengono arrestati i sicari appare possibile la caduta del governo, ma le divisioni e i tentennamenti delle opposizioni consentono al leader fascista di riprendere in mano la situazione fino al famigerato discorso del 3 gennaio 1925 nel quale, spavaldamente, si assume la responsabilità morale del delitto Matteotti.

Il restauro è stato realizzato nel 2025 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con Minerva Pictures e RTI Mediaset. Per recuperare la versione lunga del film voluta da Florestano Vancini, sono stati utilizzati un internegativo e un negativo colonna, integrati, per 220 mt. (circa 8′), con sequenze tratte da un positivo sonoro conservato negli archivi della Cineteca Nazionale. Laboratorio: CSC Digital lab. La proiezione ufficiale avrà luogo il 22 ottobre alle 18.45 alla Casa del Cinema (sala Cinecittà) alla presenza del Conservatore della Cineteca Nazionale Steve Della Casa.

CSC – Cineteca Nazionale presenterà inoltre il doc “Note al centro” di Costanza Quatriglio sempre nella sezione Storia del cinema – documentari. Dagli anni Trenta a oggi, attraverso un montaggio caleidoscopico di diversi tesori d’archivio, “Note al centro” racconta il ruolo del Centro Sperimentale di Cinematografia nella storia del cinema italiano. Ha dichiarato la regista Costanza Quatriglio: “In questo viaggio lungo novant’anni fatto di voci, sorprese, salti in avanti e aneliti di futuro, la storia del CSC e’ l’occasione per illuminare alcuni aspetti chiave del ragionamento sul cinema stesso, secondo una bussola che mi ha guidato in ogni scelta: il CSC e’ il cinema, quindi, protagonista e’ Monsieur Cinema, sotto le spoglie di attori e registi straordinari, grandi compositori, di giovani che cercano la loro strada, oggi come allora. Nella discontinuità del montaggio trascorrono i decenni, cambiano le mode, le urgenze, le spinte creative, e il racconto di un luogo dalla portata simbolica diventa lo specchio limpido del nostro divenire”. La proiezione ufficiale avrà luogo il 22 ottobre alle 16.00, alla Casa del Cinema – sala Cinecittà, alla presenza della regista Costanza Quatriglio e di Steve Della Casa.

Il CSC – Cineteca Nazionale contribuirà attivamente anche all’omaggio per i 10 anni dalla scomparsa del regista Claudio Caligari – in programma nella Sezione Storia del cinema come evento speciale. I restauri provenienti dal CSC saranno quelli dei celebri titoli “Amore tossico” (17 ottobre ore 20.00 alla Casa del Cinema – Sala Fellini), “L’odore della notte” (18 ottobre ore 21.15, Casa del Cinema – Sala Cinecittà) e “La parte bassa” (19 ottobre ore 20.00, Casa del Cinema – Sala Fellini). Il Conservatore della Cineteca Nazionale Steve della Casa sarà protagonista, inoltre, dell’omaggio a Carlo Rambaldi, presentato nella sezione Storia del cinema come evento speciale e intitolato “Blob Rambaldi” (23 ottobre ore 15.30 alla Casa del Cinema – sala Cinecittà). Infine, l’Archivio Fotografico della Cineteca Nazionale collaborerà alla Mostra “Roma e l’invenzione del Cinema” che inaugurerà a Castel Sant’Angelo il 15 ottobre.

CSC – Scuola Nazionale di Cinema collaborerà nuovamente con Acea all’iniziativa “I mille volti dell’acqua”, il cui tema specifico scelto per quest’anno è “I custodi dell’acqua”; il lavoro migliore – tra gli oltre 150 cortometraggi ricevuti – sarà selezionato da una giuria composta da Acea e dai critici e studiosi della Scuola Nazionale di Cinema, e verrà proiettato il 15 ottobre nella sala del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il videomaker vincitore riceverà il Premio Speciale Gruppo Acea e un contributo di 5.000 euro.

Infine, la storica sede romana del CSC è la principale location della serie “Vita da Carlo 4” firmata da Carlo Verdone, evento di chiusura della Festa del Cinema di Roma.

“Collaborare ancora una volta con la Festa del Cinema di Roma è per noi motivo di grande gioia e orgoglio. Il Centro Sperimentale di Cinematografia, con la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale, partecipa a questa ventesima edizione con lo stesso entusiasmo con cui ogni giorno coltiviamo il cinema come arte, linguaggio e memoria viva del nostro Paese.

La Festa è un luogo d’incontro tra generazioni, dove gli studenti del CSC possono confrontarsi con i grandi maestri e dove il patrimonio custodito dalla Cineteca dialoga con il cinema del presente. È in questi momenti che si rinnova il senso del nostro lavoro: formare, preservare, innovare  sempre al servizio della cultura e della bellezza del cinema italiano” ha commentato la presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo.