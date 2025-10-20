X
Festa Roma, Jennifer Lawrence si concede ai fan: saluti e autografi

| 21 Ottobre 2025 00:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 20 ott. (askanews) – Bagno di folla per Jennifer Lawrence, alla Festa del Cinema di Roma. Tanti i fan che sono arrivati all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per l’attrice premio Oscar che si è concessa a selfie e autografi prima della proiezione, nella sezione Best of 2025, di “Die My Love” di Lynne Ramsay, di cui è anche produttrice.Capelli raccolti, gonna lunga bianca, morbida, a balze, Lawrence, 35 anni, è tra le star più attese della festa e in tanti sono venuti per farsi firmare locandine di suoi film o provare a vederla da vicino.In “Die My Love” della regista scozzese, adattato dal romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz e già passato a Cannes, è protagonista insieme a Robert Pattinson. Una prova intensa per l’attrice, nei panni di una neomamma affetta da depressione post-partum che entra in uno stato di psicosi. Il film uscirà poi nelle sale italiane dal 27 novembre.

