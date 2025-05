Fi, Leoni nuovo segretario Giovani: da domani si torna in strada

Roma, 31 mag. (askanews) – Simone Leoni è stato proclamato dal

congresso dei Giovani di Forza Italia nuovo segretario del

Movimento giovanile del partito. Succede a Stefano Benigni,

vicesegretario nazionale.

“Quello di oggi – ha detto Leoni salendo sul palco -. è il più

grande onore della mia vita da quando ho iniziiato a militare in

questo movimento e allora mantengo fede alla promessa che vi ho

fatto questa mattina: nessuno si aspetti di camminare dietro di

me, cammineremo l’uno affianco all’altro tutti insieme e oggi ci

siamo permessi il lusso delle giacche e delle cravatte ma domani

ci si toglie la cravatta, da domani ci si mettono le scarpe da

ginnastica e si torna nelle piazze, nei mercati e nelle

università per far vicere Forza Italia Giovani, Forza Italia e il progetto di Antonio Tajani”.