Fitto “L’Italia deve essere protagonista nelle trattative europee”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) – “In Italia sulla vicenda europea spesso si ragiona con un approccio molto nazionale che non è la reale situazione a livello europeo, l’Italia oggi ha una partita che deve giocare: deve essere inevitabilmente protagonista nelle prossime settimane”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, intervenendo alla sesta edizione del “Forum in masseria”, organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners.

“Quello che l’Italia otterrà con la trattativa sarà frutto del peso che il nostro governo porta avanti”, ha aggiunto.

– foto Ipa –

(ITALPRESS).