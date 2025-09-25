Flotilla, 58 eurodeputati chiedono a von der Leyen di attivare Frontex

Roma, 25 set. (askanews) – Sono 58 gli eurodeputati che hanno sottoscritto l’appello lanciato dall’eurodeputato del Movimento 5 stelle Danilo Della Valle e indirizzato alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, perché attivi la missione navale Frontex per la possibilità che sia necessario soccorrere gli equipaggi della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza con gli aiuti umanitari, in caso di nuovi attacchi israeliani alle imbarcazioni della missione internazionale. Lo riferisce una nota. Oltre alle firme degli europarlamentari 5 stelle, fra gli italiani ci sono esponenti di AVS, Ignazio Marino, Leoluca Orlando, Cristina Guarda, e del Pd: Lucia Annunziata, Brando Benifei e la vicepresidente dem dell’Europarlamento Pina Picierno.

“Le notizie che arrivano dalla Global Flotilla sono drammatiche”, sottolinea della Valle in una nota. “La marina israeliana potrebbe attaccare nuovamente nelle prossime 48 ore e mettere a repentaglio sia gli obiettivi umanitari della missione sia l’incolumità stessa dei passeggeri”.

“La Commissione europea – sottolinea l’esponente M5S – finora ha espresso solo qualche frase di solidarietà di circostanza, ma adesso deve assumere un ruolo attivo coordinando le attività di protezione delle imbarcazioni. Insieme a ben 58 europarlamentari di The Left, Greens, S&D e dei Non iscritti, che ringrazio, abbiamo inviato una lettera a Ursula Von der Leyen per chiedere un intervento urgente di Frontex. Questa agenzia per statuto coordina e supporta operazioni di ricerca e soccorso in mare, al fianco delle autorità degli Stati membri, utilizzando droni e velivoli per monitorare imbarcazioni vulnerabili e a rischio, esattamente com’è il caso delle 50 imbarcazioni di Flotilla. Ieri, dopo l’attacco dei droni israeliani, una nave Frontex è già intervenuta nelle acque territoriali greche in virtù del suo attuale mandato. Questo precedente dimostra che se c’è la volontà politica allora si può fare. A Ursula Von der Leyen chiediamo di intervenire con urgenza per attivare i mezzi di Frontex al fine di prevenire nuovi attacchi e garantire protezione immediata a tutti i cittadini europei presenti nelle imbarcazioni applicando in maniera estensiva il regolamento che istituisce Frontex”.

“L’Ue ritorni a essere umana: a Gaza si muore di fame, l’assedio israeliano va rotto portando aiuti e generi alimentari”, conclude Della Valle.