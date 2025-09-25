X
Flotilla, Conte: basta vittimismo Meloni, restituisca dignità a Italia

25 Settembre 2025

Milano, 25 set. (askanews) – “La Flotilla è un’iniziativa di centinaia e centinaia di cittadini di ben 44 Paesi, quindi non si giustifica il vittimismo cronico della presidente di Meloni che di fronte a cittadini che non vogliano essere indifferenti al genocidio ha detto che è un attacco nei suoi confronti”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di una iniziativa elettorale a Pisa.

“Meloni piuttosto restituisca dignità all’Italia, che è un Paese di saldi valori, e adotti quelle espressioni così aggressive e di condanna nei confronti di Netanyahu non nei confronti di queste centinaia di persone. E soprattutto adotti iniziative concrete come l’ebargo totale delle armi”, ha concluso sul punto Conte.

