Flotilla, Conte: Meloni è nervosa, è pugno nello stomaco per lei

1 Ottobre 2025

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 1 ott. (askanews) – “C’è motivo di forte preoccupazione, questa è un’iniziativa che non ci sarebbe stata se avessimo avuto governi, a partire dal nostro, che facevano valere il diritto internazionale” creando “pressioni giuste su Israele per interrompere il genocidio” in Palestina. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte parlando con i giornalisti in Calabria.

“Capisco che Meloni sia molto nervosa e che insulti i connazionali, questa iniziativa è un pugno nello stomaco per chi ha voltato la faccia dall’altra parte come ha fatto il governo” ha concluso Conte.

