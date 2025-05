Fmi: incertezza su prospettive Italia ma conti 2024 meglio di attese

Roma, 29 mag. (askanews) – Le prospettive per l’economia dell’Italia restano “altamente incerte” nell’ambito delle persistenti tensioni globali sul commercio, mentre il permanere di bassa crescita della produttività e venti contrari dal lato demografico pesano sull’orizzonte di lungo termine. D’altra parte l’andamento migliore del previsto dei conti pubblici nel 2024 ha consentito di ripristinare un avanzo primario positivo, e per proseguire la solida performance “sarà essenziale mettere il debito pubblico in una traiettoria discendente”. Lo affermano gli ispettori del Fondo monetario internazionale, nella relazione stilata al termine della missione annuale in Italia (Article IV).

Per quanto riguarda il settore finanziario, secondo il Fmi le banche italiane restano “ben capitalizzate e liquide”. Le autorità devono continuare a controllare la qualità degli attivi e i collegamenti macro finanziari tra le banche e i titoli di Stato, perché sono elementi importanti per salvaguardare la stabilità finanziaria.

Secondo il Fmi, poi, le sfide di medio termine che stanno pesando sulla crescita sono diventate una questione “pressante” per l’Italia. Una rapida ed efficace attuazione del Pnrr sarà cruciale per sostenere crescita duratura e andrebbe accompagnata da un programma di riforme per la fase successiva, per amplificarne i guadagni.

Le consultazioni degli esperti del Fmi sono state portate avanti tra il 14 maggio e ieri, secondo quanto riporta un comunicato.