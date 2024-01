Fontecchio trascina Jazz alla vittoria contro Dallas

ROMA (ITALPRESS) – Un super Simone Fontecchio, miglior realizzatore per gli Utah Jazz con ben 24 punti trascina i suoi alla vittoria sui Dallas Mavericks di Doncic (migliore dei suoi con 19 punti). Una serata da ricordare per il cestista italiano, che eguaglia, così, la sua miglior prestazione stagionale, contro Portland, e porta Utah all’ottava vittoria nelle ultime 11 gare. Poco hanno potuto i Dallas Mavericks, letteralmente travolti (127-90), nonostante il rientro di Kyrie Irving dopo 12 partite di assenza. Oltre a Fontecchio, ci ha messo lo zampino anche Jordan Clarkson con una storica tripla doppia (20 punti, 10 rimbalzi e 11 assist). Vincono anche i Pacers a Milwaukee, interrompendo la striscia di 15 vittorie casalinghe consecutive dei Bucks. New York e Toronto passano contro Minnesota e Cleveland, vittorie nette per Suns, Nuggets e Clippers.

