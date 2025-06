Football americano, sfida a stelle e strisce per i Frogs Legnano

Milano, 3 giu. (askanews) – Una partita unica nel suo genere si è svolta domenica primo giugno al Velodromo Vigorelli di Milano: i Frogs Legnano (storico team di football americano in Italia) hanno ospitato, direttamente dagli Stati Uniti, i Blugolds della University of Wisconsin – Eau Claire, per un incontro amichevole. Ormai è tradizione che in questo periodo si disputi una partita tra Frogs Legnano e un college americano, spiega Ettore Guarneri, presidente Frogs Legnano.”Quest’anno il college è quello dei Blugolds della University of Wisconsin, Eau Claire. Abbiamo deciso di giocare con loro, nonostante oggi sia una giornata caldissima. Non solo, ma visto che dobbiamo cercare di far crescere e far apprezzare a tutti il football americano, abbiamo deciso con la dirigenza di invitare giocatori di altre squadre. Giocano con noi i Rebels di Lugano, i Gorillas di Varese e i Rhinos di Milano, per aprire un po’ a tutti questa esperienza di giocare con un college americano. Un filo conduttore per chi andrà in finale all’Italian Bowl: la finale sarà disputata nel Glass Bowl di Toledo (Ohio, considerato uno dei più bei campi del campionato universitario americano) il prossimo 28 giugno. Io spero che sia un sinonimo di continuità giocare contro questa squadra del Wisconsin per poi concludere l’Italian Bowl di Toledo”, afferma.I Frogs Legnano sono fra le squadre in corsa verso questo ambizioso traguardo, secondi nel proprio girone, e affronteranno il turno di wild card questo sabato (7 giugno) sempre al Vigorelli. E la finale è un sogno come ci spiega Antonio Gianera #2 Linebacker dei Frogs (ruolo della difesa): “È successo anche due anni fa che si sia giocato l’Italian Bowl in America a Toledo, ho visto dei filmati di amici che sono andati anche a allenarsi in palazzetti indoor, fare una settimana di football come se si fosse realmente là al college è un’esperienza che capita una volta nella vita. Quindi sicuramente è bellissimo e farebbe crescere tanto sia individualmente che a livello di squadra, che a livello di prospettiva, quindi magari riuscire a riportare in Italia qualcosa di qual è la mentalità e qual è il modo di fare, il know-how. Speriamo di arrivarci, non è garantito, abbiamo due partite e lotteremo per arrivarci perché è un’esperienza che vogliamo fare”, dice.Intanto legami fra le organizzazioni italiane e statunitensi si stanno rafforzando in questi ultimi anni, e si inseriscono nelle crescenti iniziative e investimenti da oltreoceano non solo in Italia ma a livello internazionale per fare crescere questo sport, e tutto ciò che vive intorno, fuori dagli Stati Uniti d’America. Un’accelerazione è sicuramente stata generata dal fatto che la versione senza contatto del Football americano, il Flag Football, sarà sport olimpico a Los Angeles 2028, e costituisce un’importante opportunità per portare più attenzione verso questa disciplina.Servizio di Cristina GiulianoMontaggio Linda VerzaniImmagini askanews