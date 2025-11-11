Formula1, Leclerc: “Restiamo uniti per ribaltare la situazione”

Roma, 11 nov. (askanews) – I piloti Ferrari sono tornati a parlare del deludente GP Brasile, dove entrambi sono stati costretti al ritiro. Charles Leclerc è stato messo fuori gioco al sesto giro a causa di un incidente (senza colpa) con Antonelli: “È stato un weekend molto difficile a San Paolo. È deludente per la squadra tornare a casa con quasi senza punti, in un momento cruciale della stagione, in cui si lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. Da adesso in poi la strada sarà tutta in salita ed è chiaro che soltanto l’unità può aiutarci a ribaltare questa situazione nelle ultime 3 gare. Daremo il massimo, come sempre”. Non solo Leclerc, anche Hamilton è stato costretto al ritiro a Interlagos al 39° giro a causa della perdita di un alettone (sostituito) e poi per un danneggiamento al fondo della vettura: “Non è stata la gara che volevamo. È straziante, soprattutto dopo alcuni buoni progressi, ma andremo avanti – ha detto il britannico sette volte campione del mondo -. Sostengo la mia squadra. Sostengo me stesso. Non mi arrenderò. Né ora, né mai. Brasile, grazie per tutto l’amore che mi hai dimostrato, come sempre”.