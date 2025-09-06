Formula1, Norris il più veloce nelle terze libere a Monza

Roma, 6 set. (askanews) – Lando Norris (McLaren) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:19.331, confermando come la MCL39 sia eccellente in T2 e T3, con appena 21 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc (Ferrari) che farà di tutto per accendere il pubblico monzese nelle qualifiche delle ore 16.00. Terza posizione per Oscar Piastri (McLaren) a 165 millesimi, quarta per Max Verstappen (Red Bull) a 167, con una RB21 in ottima forma, quindi è quinto George Russell (Mercedes) a 184.

Sesta posizione per il brasiliano Gabriel Bortoleto (Sauber) a 227 millesimi, settima per Lewis Hamilton (Ferrari) a 267, quindi è ottavo il francese Isack Hadjar (Racing Bulls) a 272. Nono tempo per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 365, mentre completa la top10 Alexander Albon (Williams) a 389.