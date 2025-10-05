Formula1, Russell trionfa a Singapore: dominio Mercedes

Roma, 5 ott. (askanews) – George Russell conquista il Gran Premio di Singapore con una gara impeccabile dall’inizio alla fine, firmando la sua seconda vittoria stagionale dopo una prova di forza senza sbavature. Partito dalla pole, l’inglese della Mercedes scatta perfettamente al via, resiste all’attacco di Max Verstappen e costruisce giro dopo giro un margine di sicurezza che nessuno riesce mai davvero a mettere in discussione. Dietro di lui, l’olandese della Red Bull si difende con mestiere dagli assalti delle due McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri protagonisti di un duello acceso e non privo di tensione interna. Gara regolare ma completamente priva di acuti per la Ferrari: un ottimo spunto al via permette a Charles Leclerc di candidarsi alla top five ma Andrea Kimi Antonelli gliela soffia a otto giri dalla bandiera a scacchi. Noie ai freni rallentano negli ultimi due giri Lewis Hamilton che salva in volata il settimo posto su Fernando Alonso.