Formula1, Verstappen in pole a Monza

Roma, 6 set. (askanews) – Max Verstappen batte tutti nelle qualifiche del GP Italia e si prende la pole position a Monza davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Alla Ferrari manca l’ultimo graffio: Leclerc 4° a due decimi precede Hamilton, il quale però partirà 10° per la penalizzazione in griglia. Alle loro spalle le McLaren di Russell e Antonelli si prenderanno la terza fila.

Doveva essere battaglia tra la Ferrari di Leclerc e le McLaren nelle qualifiche di Monza secondo le aspettative della vigilia, invece Max Verstappen “accontenta” tutti quanti e strappa la pole position nel GP d’Italia con una delle sue solite magie al volante della Red Bull. Alla Rossa di Maranello manca l’ultimo graffio davanti al pubblico di casa nel Tempio della Velocità, con il monegasco che termina al 4° posto a due decimi di ritardo e partirà dalla seconda fila alle spalle rispettivamente di Norris e Piastri. Lewis Hamilton, che ha chiuso le qualifiche attaccato a Charles, invece sarà costretto a scattare dalla 10ª casella a seguito della penalità di cinque posizioni in griglia ricevuta dopo il GP Olanda.