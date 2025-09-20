X
Formula1, Verstappen in pole tra pioggia e incidenti

| 20 Settembre 2025 16:25 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 20 set. (askanews) – Qualifiche pazze a Baku per il Gp di Fomula1 dell’Azerbaijan. Tra bandiere rosse (sei) e pioggia, le qualifiche sono durate ben due ore. Fenomeno Verstappen che si prende la pole davanti a Sainz, Lawson e un super Kimi Antonelli. Poi Russell, Tsunoda e Norris. Piastri 9° davanti a Leclerc 10°, entrambi a muro. Clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton in Q2: partirà 12°. Incidenti anche per Bearman, Albon, Hulkenberg e Colapinto. Domenica il GP alle 13.

