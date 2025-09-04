Funerali Fede, Galliani ricorda la diretta per l’attacco di Saddam

Roma, 4 set. (askanews) – “Dfficile ricordare un episodio particolare, ma l’episodio che ricordo di più è quel 16 gennaio del ’91, con Emilio direttore di Studio Aperto, io ero di ritorno da Napoli da una partita e vengo a sapere dell’attacco di Saddam Hussein, in quel momento non avevamo la diretta e decidemmo di andare in diretta su tutto il territorio nazionale: così è nata la prima diretta Mediaset, con Emilio Fede, era una grande giornalista e deve essere ricordato per questo”.Così Adriano Galliani, ad del Monza, tra i presenti, insieme a Marcello Dell’Utri, ai funerali di Emilio Fede nella parrocchia di Dio Padre, a Milano 2, Segrate, alle porte di Milano, dove il giornalista televisivo, morto a 94 anni, viveva.