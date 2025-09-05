Gaza, Conte: è genocidio. Rompere muro complicità attorno a Israele

Roma, 5 set. (askanews) – “Non dimentichiamo anche che oltre che essere politici siamo dei comuni cittadini e dei cittadini che hanno deciso anche di dare un piccolo contributo delle tasche loro: ci siamo tagliati gli stipendi noi parlamentari, noi consiglieri regionali e quindi abbiamo messo a disposizione un milione di euro, ma è stata tutta la comunità a furor di votazione unanime”: lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un video pubblicato sui suoi canali social nel quale compare assieme a Stefano Rebora di Music for peace, l’organizzazione che ha coordinato la raccolta degli aiuti umanitari da imbarcare sui navigli della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza. Nel video, Rebora ringrazia l’ex premier e il M5S “per la scelta di supportare i progetti di Music for Peace e soprattutto l’intervento in Palestina, in particolare a Gaza, che è una terra martoriata; Gaza, che è una terra dove nessuno può capire veramente cosa stia succedendo”.

Conte ha rivendicato il fatto che il Movimento “sin dalla prima ora ha denunciato quel che sta accadendo a Gaza, un sistematico sterminio che nel tempo è diventato un vero proprio genocidio; e non possiamo usare un’altra parola. Abbiamo spinto e invocato anche con atti formali l’adozione da parte del governo italiano e delle istituzioni europee di atti conseguenti concreti: quindi totale embargo delle armi, sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Netanyahu e dei suoi sodali criminali; poi ancora riconoscimento dello Stato di Palestina, che avrebbe un alto valore simbolico, ma anche politico”.

“Ci siamo – ha detto ancora il leader stellato – e ci saremmo a tutti i livelli. Un nostro parlamentare, il senatore Croatti, si imbarcherà con voi; ci siamo, comunque potete sempre contare su di noi. In questo momento bisogna rompere quell’assedio che è stato costituito da parte dell’esercito, dell’IDF, intorno alla striscia di Gaza. E dobbiamo anche rompere – ha concluspo Conte – quel muro di silenzio e di omertà e anche di copertura politica e quindi complicità politica e militare che i governi stanno continuando a dare a Israele”.