Gaza, presidio pro-Pal davanti alla Camera,Conte e Fratoianni in piazza

Roma, 21 mag. (askanews) – Presidio in piazza Montecitorio delle associazioni pro-Palestina, mentre in Aula è in corso la discussione sulle mozioni di Partito democratico-Movimento cinque stelle-Alleanza verdi e sinistra e di Azione concernenti iniziative sull’evoluzione della situazione in Cisgiordania e nella striscia di Gaza.

Un centinaio di persone sta manifestando con bandiere e cartelli, scandendo slogan come “Assassini”, “Vergogna” e “Free Palestine”. Tra i cartelli esposti, insieme a una grande bandiera palestinese, si legge, tra l’altro “Stop genocidio”, “Basta con l’occupazione illegale”, “Cessate il fuoco” e “Auschwitz Gaza”. Su uno, con la foto della senatrice Liliana Segre, compare la scritta: “Io ti stimo, ma come puoi non urlare contro il genocidio?”.

Al presidio sono arrivati anche alcuni parlamentari, tra cui il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Marco Grimaldi (Avs), Laura Boldrini (Pd).