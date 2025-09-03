Gaza, Schlein scrive a Meloni: garantire sicurezza Flotilla

Roma, 3 set. (askanews) – Elly Schlein chiede a Giorgia Meloni di attivarsi per garantire la sicurezza delle persone imbarcate sulla Global Sumud Flotilla. La segreteria Pd, in una lettera inviata alla presidente del Consiglio, spiega: “Gentile Presidente Meloni, come avrà già appreso dalle notizie apparse sulla stampa italiana e internazionale, la Global Sumud Flottila sta per salpare con 40 imbarcazioni cariche di molte tonnellate di aiuti umanitari raccolti con grande partecipazione della società civile e della cittadinanza, allo scopo di portare a Gaza generi di prima necessità da distribuire alla popolazione palestinese”.

“La missione umanitaria – continua – nata dal basso, non violenta e pacifica, che si svolgerà nel rispetto del diritto internazionale, vede l’adesione di 44 delegazioni da tutto il mondo di migliaia di attiviste e attivisti tra i quali vi sono molti cittadini italiani nonché quattro parlamentari della Repubblica italiana appartenenti a varie forze politiche”.

“Le scrivo – conclude la Schlein – per informarla che tra loro saliranno a bordo anche il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Annalisa Corrado del Partito democratico, e le chiedo di tenermi informata su quanto il Governo italiano intende fare per garantire tutela e sicurezza per tutto l’equipaggio della missione umanitaria, in caso di necessità.

Confidando in una sua positiva risposta, Le porgo un cordiale saluto.”