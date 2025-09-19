Gaza, Tajani: non è una genocidio, è una carneficina

Roma, 19 set. (askanews) – “Da cronista riferisco quello che sento. Io ho sempre detto che si tratta di una carneficina. La parola genocidio è cosa diversa dal massacro che significa sempre carneficina. Non è una questione di parole bensi di sostanza”. Lo ha affermato il vicepremier e segretario di Fi Antonio Tajani, in una conferenza stampa, sull’accusa delle opposizioni di complicità dell’Italia con Israele in un genocidio.

“Troppi si lavano la coscienza con le parole, da noi azioni concrete e continueremo a farlo come sui corridoi umanitari. Quello che facciamo noi lo facciamo noi e non le Ong perché noi siamo in grado di parlare sia con Israele che con i palestinesi”, ha sottolineato il vicepremier-ministro degli Esteri.