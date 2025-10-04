X
Gaza, Vendola al corteo: Meloni penosa, in piazza l’alternativa

Roma, 4 ott. (askanews) – “Giorgia Meloni penosa fino all’ultimo istante, penosa dall’inizio alla fine anche riuscendo a superare se stessa in venalità. Questa piazza è un valore per la società italiana, il cuore dell’Italia migliore ha riempito tutte le piazze per dire no a quel genocidio che lei non ha neanche saputo nominare, che non ha saputo vedere nè contrastare come era suo dovere. Questa Italia è l’alternativa all’Italia volgare di chi va a rendere omaggio ai carnefici”. Lo ha detto Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia ed esponente di Sinistra Italiana, che partecipa alla manifestazione in corso a Roma per Gaza.

