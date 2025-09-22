Ginnastica, Emanuela Maccarani rinviata a giudizio

Roma, 22 set. (askanews) – È stata rinviata a giudizio Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, accusata di maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lo ha deciso oggi il Gup di Monza Silvia Pansini: il dibattimento si aprirà il prossimo 10 febbraio. “Sono stata licenziata, ho perso tutto ciò che ho acquisito in 40 anni di carriera – ha dichiarato – cariche tecniche, politiche, anche come giudice. Attenderò che termini questo processo e poi volterò pagina”.

Sul piano sportivo, l’ex dt ha commentato anche il momento difficile della ginnastica azzurra:

“Il quindicesimo posto al Mondiale di Rio è l’attestazione di un sistema che si è sgretolato in brevissimo tempo. Non è dovuto solo a questo caso, ma è un grande dispiacere vedere come un lavoro minuziosamente costruito sia andato in frantumi così rapidamente”.

A sostegno dell’ex ct sono arrivate cinque lettere firmate da Alessia Maurelli, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Martina Santandrea e Laura Paris, lette in aula e depositate agli atti.

“Non ci riconosciamo come parti offese. Emanuela Maccarani è stata una persona importante nella nostra vita, sportiva e non”, scrivono le atlete, prendendo posizione in contrasto con altre ex compagne che avevano denunciato abusi e comportamenti scorretti.

Lo scorso giugno, la Maccarani aveva già patteggiato tre mesi di squalifica per comportamento antisportivo nel cosiddetto “processo bis” aperto dalla Federazione Ginnastica d’Italia, dopo l’emergere delle nuove accuse nell’inchiesta di Monza.