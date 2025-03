Giornata Mondiale dell’Acqua: MM investe 323 milioni di euro

Roma, 21 mar. (askanews) – Un piano ambizioso di investimenti per migliorare ulteriormente le performance del servizio idrico di Milano con il ricorso sempre più diffuso a progetti e strumenti innovativi, dagli algoritmi predittivi di intelligenza artificiale per gestire pressioni e volumi e per prevedere potenziali rotture dell’infrastruttura, alla fibra ottica, i noise logger e le immagini satellitari per monitorare acquedotto e fognatura per intervenire in caso di perdite o di acque parassite. Un piano che conferma anche la vocazione di MM ad investire nell’economia circolare. Abbiamo parlato con Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa, gestore del servizio idrico della città di Milano: “MM sta portando l’esperienza nella gestione del servizio idrico della città di Milano. Ecco, in questa occasione è importante ricordare il piano di investimento a 323 milioni da qui al 2028 che MM ha appena approvato e che servirà a rendere più efficaci ed efficienti i servizi che eroghiamo ai cittadini milanesi. In particolare MM è già da anni su un percorso virtuoso, abbiamo ridotto all’11,4% le perdite dai nostri impianti a fronte di una media nazionale che supera il 40% e non intendiamo assolutamente fermarci tanto che nel piano di investimenti ci sono degli interventi che mirano a portarci appena al di sotto del 10% di perdite”.MM crede fermamente nei principi dell’economia circolare e implementa con successo il trattamento dei fanghi di depurazione e l’affinamento delle acque reflue. Ha poi aggiunto Francesco Mascolo: “Da ricordare il nostro impegno nell’ambito dell’economia circolare dove dal trattamento dei fanghi e loro utilizzi in agricoltura o per la valorizzazione energetica con 0 grammi in discarica alla possibilità di dare il 100% della nostra acqua depurata e affinata per usi agricoli o industriali diamo un contributo concreto all’economia circolare”.La sfida di MM è anche quella di coniugare l’efficienza con tariffe tra le più basse in Europa. A Milano, infatti, l’acqua costa circa un euro al metro cubo. Le stime elaborate dal Global Water Intelligence evidenziano un costo di 1,6 euro a Madrid, 3,8 a Londra, 3,9 a Parigi, 4,9 ad Amsterdam e 5,1 a Bruxelles. Fino ai 6,2 euro di Berlino.