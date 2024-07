Giornata nera per i trasporti tra caos voli e ritardo treni

Roma, 19 lug. (askanews) – Giornata di passione quella di oggi per chi ha dovuto mettersi in viaggio. A ridosso di un weekend caldo per le partenze per le vacanze, una “tempesta perfetta” provocata da un lato dai problemi dei servizi IT che hanno lasciato a terra numerosi aerei e dall’altra da un guasto sulla rete ad Alta velocità tra Roma e Firenze che ha provocato pesanti ritardi sulla linea ferroviaria, si è abbattuta sui viaggiatori.

Questa mattina, un blocco dei sistemi informatici provocato dall’aggiornamento del software di sicurezza informatica Crowdstrike sul sistema operativo Windows di Microsoft, ha mandato in tilt i servizi IT di molte aziende comprese le compagnie aeree con i tre maggiori vettori Usa, American, United e Delta, che hanno bloccato tutti i voli. Immediate le ripercussioni su tutto il settore. Ita Airways ha dovuto cancellare 60 voli, di cui 34 sull’aeroporto di Roma Fiumicino e 26 su Milano Linate. Problemi anche per Ryanair, in particolare sui servizi di check-in online e sulle prenotazioni. A metà giornata, il presidente dell’Enac, Pieluigi Di Palma, riferiva che il momento critico per i voli era ormai superato ma rimaneva da smaltire il ritardo accumulato.

Giornata difficile anche per chi ha scelto il treno per viaggiare. Pesanti ritardi anche oltre i 90 minuti per i treni ad Alta velocità a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica in prossimità di Rovezzano, a seguito di passaggio di un convoglio.

Poco dopo le 14, Rfi riferiva che sul nodo di Firenze la circolazione ferroviaria era in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.