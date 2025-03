Giuseppe Bonina, un eccellente esempio di innovazione siciliana

Roma, 03 Mar. – Quando lo incontri e incroci il suo sguardo, percepisci immediatamente che è la persona giusta per abbattere stereotipi dannosi. Nel cuore pulsante della Sicilia, Giuseppe Bonina ha avuto il merito di fondare un gruppo imprenditoriale innovativo, in grado di generare occupazione e affermarsi a livello nazionale, rispondendo efficacemente alle esigenze di sicurezza e innovazione attraverso materiali e tecnologie all’avanguardia. “Il Sud, e in particolare la mia regione – sottolinea il Ceo e fondatore del gruppo – è capace di esprimere importanti eccellenze, sfatando miti che appartengono a un passato superato. Qui c’è desiderio di sperimentare e realizzare prodotti altamente competitivi, investendo in ricerca e innovazione, che sono elementi fondamentali”.L’azienda opera in diversi settori, con vari brand progettati appositamente. L’attività principale si concentra sulla sicurezza per chi lavora in altezza, affrontando i rischi significativi connessi. “Le cadute per sfondamento delle coperture e l’assenza di percorsi segnalati o protezioni – sottolinea Bonina – sono tra le principali cause di infortuni. Per questo motivo, è fondamentale offrire strumenti efficaci per la protezione delle persone e per la gestione delle infrastrutture. Da oltre dieci anni, con il brand Rimedi Verticali e LineaVita Sicilia, il nostro obiettivo è tutelare i lavoratori con soluzioni adeguate, che spaziano dai dispositivi di protezione individuale per l’anticaduta alla progettazione di Linee Vita permanenti per coperture civili e industriali, utilizzando tecniche innovative e materiali di alta qualità”.Come accennato, le diverse soluzioni sono organizzate in divisioni aziendali ben delineate. L’acciaio è il filo conduttore, e grazie all’esperienza accumulata nel settore verticale e delle coperture, Bonina ha lanciato un nuovo brand, chiamato PigeonDay. Questo progetto offre una barriera anti volatile per proteggere gli impianti fotovoltaici e le grondaie, prevenendo problemi come guano, rumori notturni e alterazioni nel deflusso delle acque, garantendo così condizioni ottimali per il funzionamento degli impianti. Tutto è realizzato con materiali rigorosamente in acciaio e alluminio.Per rimanere al passo con l’innovazione e continuare a sognare come aquile che sorvolano il paesaggio, l’ultimo progetto nato dall’acciaio è il brand Soluzione Giardino e Bordure Italia, dedicato alla produzione di bordure per giardini, che fungono da elemento divisorio e creano un’armonia nel proprio spazio verde. “Questo brand – ricorda Bonina – nasce dalla passione per il design e la qualità, puntando a trasformare i giardini in spazi eleganti e funzionali. Ci dedichiamo alla loro produzione da anni, combinando estetica e praticità, utilizzando materiali di altissima qualità per garantire prodotti resistenti e duraturi. Una testimonianza di come, nel cuore della Sicilia, si possa lavorare per diventare un modello per l’intero Paese”.