Gli Europe in Itala per 5 date per celebrare “The Final Countdown”

Milano, 9 mag. (askanews) – Gli Europe annunciano il ritorno in Italia con una serie di appuntamenti distribuiti tra estate e autunno 2026, nell’ambito del tour celebrativo dedicato ai quarant’anni della loro celebre hit “The Final Countdown”. La tournée toccherà diverse città italiane, con un calendario che parte il 5 luglio a Marostica, in Piazza Castello, per poi proseguire il 7 luglio a Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, l’8 luglio a Brescia all’Arena Campo Marte e il 9 luglio a Forte dei Marmi a Villa Bertelli. Il tour farà quindi ritorno in Italia il 14 ottobre a Milano, all’Alcatraz.

Il progetto live ruota attorno all’esecuzione integrale dell’album “The Final Countdown”, pubblicato nel 1986 e diventato un riferimento del rock europeo. Accanto alla title track, la band porterà sul palco altri brani simbolo dello stesso disco, affiancati da una selezione del proprio repertorio. La tournée accompagna anche una nuova fase discografica, con un album di inediti atteso nei prossimi mesi.

Gli Europe, guidati dalla voce di Joey Tempest, rappresentano una delle formazioni più riconoscibili della scena hard rock degli anni Ottanta. Nati in Svezia, hanno attraversato diverse fasi stilistiche mantenendo una forte identità sonora, tra melodie immediate e chitarre incisive. Dopo lo scioglimento negli anni Novanta, il gruppo è tornato in attività nel 2003, consolidando negli anni successivi una produzione più matura e orientata a sonorità contemporanee, senza rinunciare ai classici che ne hanno definito il successo internazionale.

I biglietti per le date italiane sono disponibili attraverso i principali circuiti di prevendita online e sui siti ufficiali degli organizzatori.