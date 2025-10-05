X
<
>

Governo, Conte: aumento dazi e sbarchi smascherano propaganda Meloni

| 5 Ottobre 2025 15:25 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 5 ott. (askanews) – “Prometteva falsamente un “blocco navale subito” invece gli sbarchi di migranti aumentano rispetto all’anno scorso, anche nel mese di settembre. E il blocco navale illegale lo ha fatto Israele contro gli italiani della Flotilla a Gaza, senza una mezza condanna di Meloni a Israele.
Garantiva che avrebbe fatto da ponte con Trump per tutelare gli interessi dell’Italia, invece sui dazi abbiamo preso una batosta con un 15% a carico di imprese e lavoratori e ora anche il rischio di dazi al 107% sulla pasta italiana. Meloni farebbe meglio a fare meno propaganda per sé e a lavorare di più a difesa degli italiani e dei loro interessi”. Lo afferma via social il presidente M5s Giuseppe Conte.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA