Governo,Fratoianni: Meloni irresponsabile, la butta in caciara per distrazione di massa

Roma, 14 set. (askanews) – “È finita l’estate delle promesse

della destra e del governo Meloni, e ce lo conferma il ministro

Giorgetti: la subalternità a Trump sui dazi e il folle aumento

delle spese militari, come era evidente, non sono gratis. E i

costi li pagheranno a caro prezzo le imprese e le famiglie

italiane nei prossimi mesi.Ed anche le irresponsabili parole

della presidente Meloni di oggi inviate ai “pacati” camerati

neofascisti spagnoli di Vox, in cui torna ad accusare la sinistradi violenza non sono altro che un’ulteriore conferma oltre che essere una gigantesca operazione propagandistica di distrazione di massa”. Lo denuncia il leader Avs Nicola Fratoianni.

“Meloni e la destra non vogliono –

sottolinea Fratoianni – che si parli delle crisi industriali in

corso nel Paese, non vogliono che si parli del declino economico

e sociale, non vogliono che si affronti l’emergenza stipendi o

l’emergenza della sanità pubblica . Quale occasione migliore di

questa per buttarla in caciara?”