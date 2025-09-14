Governo,Fratoianni: Meloni irresponsabile, la butta in caciara per distrazione di massa

1 minuto per la lettura
Roma, 14 set. (askanews) – “È finita l’estate delle promesse
della destra e del governo Meloni, e ce lo conferma il ministro
Giorgetti: la subalternità a Trump sui dazi e il folle aumento
delle spese militari, come era evidente, non sono gratis. E i
costi li pagheranno a caro prezzo le imprese e le famiglie
italiane nei prossimi mesi.Ed anche le irresponsabili parole
della presidente Meloni di oggi inviate ai “pacati” camerati
neofascisti spagnoli di Vox, in cui torna ad accusare la sinistradi violenza non sono altro che un’ulteriore conferma oltre che essere una gigantesca operazione propagandistica di distrazione di massa”. Lo denuncia il leader Avs Nicola Fratoianni.
“Meloni e la destra non vogliono –
sottolinea Fratoianni – che si parli delle crisi industriali in
corso nel Paese, non vogliono che si parli del declino economico
e sociale, non vogliono che si affronti l’emergenza stipendi o
l’emergenza della sanità pubblica . Quale occasione migliore di
questa per buttarla in caciara?”
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA