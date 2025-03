Green Design, Fantin: intrinseco connubio natura estetica

Roma, 19 mar. – Durante il suo intervento all’evento “Green Design: tra efficienza ed estetica” di GBC Italia, Andrea Fantin Responsabile Commerciale DAKU ha spiegato come l’innovazione nel settore del verde pensile e della gestione delle acque possa rappresentare una svolta per l’edilizia sostenibile.”Per noi – ha detto -, il connubio tra natura ed estetica è un elemento intrinseco nel core business dell’azienda. Operiamo nel mercato dei tetti verdi, dei giardini pensili e della gestione dell’acqua, e siamo davvero molto fieri di essere riusciti a innovare, arrivando persino al brevetto, ispirandoci a ciò che accade in natura. Siamo riusciti a fornire alle piante l’acqua esattamente come avviene in natura, evitando le distorsioni che si creano inevitabilmente con un impianto di irrigazione tradizionale. Da questa idea è nata la realizzazione di un sistema di contenimento dell’acqua in copertura, permettendoci di gestire interamente le precipitazioni direttamente sui tetti. Questo approccio ci ha aperto nuove opportunità di mercato, portandoci ad operare non solo nel verde pensile, ma anche nella gestione innovativa dell’acqua”.