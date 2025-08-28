Il 3 settembre primo ufficio presidenza giunta autorizzazioni su caso Almasri

Roma, 28 ago. (askanews) – Il prossimo 3 settembre, alle ore 11,30, si terrà il primo ufficio di presidenza della Giunta per le autorizzazioni che programmerà le attività e le audizioni sul caso del rilascio del libico Almasri che vede la richiesta di autorizzazione a procedere ex articolo 96 della Costituzione da parte del Tribunale dei Ministri per i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi nonché per il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Ne dà notizia Devis Dori, presidente della Giunta.

Relatore sarà Federico Gianassi del Pd. “Ho incaricato Gianassi di proporre il testo di una relazione che dovremo presentare in Aula entro fine settembre dopo il voto della Giunta”, ha spiegato Dori, il quale ricorda che “la prassi di questo organismo, dal 1989 (dall’introduzione del Tribunale dei Ministri) ad oggi, ha visto in quasi la totalità dei casi il ricorso ad un solo relatore e in vari casi il presidente ha attribuito l’incarico ad un esponente della minoranza. Ho ritenuto dunque che la scelta di un relatore di minoranza sia coerente con la consolidata consuetudine”.