Il Coreano conquista l’Italia: dal K-pop alle aule scolastiche

Roma, 18 Mar. – La Corea del Sud sta conquistando un posto di rilievo nella cultura italiana, trasformandosi da fenomeno di nicchia a un vero e proprio punto di riferimento per giovani e adulti.Il mondo della musica testimonia l’ascesa della Corea del Sud nel panorama culturale italiano: quest’anno due dei più grandi gruppi K-pop, le BlackPink e gli Stray Kids, si esibiranno nel nostro Paese. Lo scorso anno, gli Stray Kids hanno richiamato oltre 66.000 spettatori, un pubblico alla pari di quello dei Coldplay a Roma nello stesso periodo.Il successo dei contenuti coreani si riflette anche nel settore dell’intrattenimento digitale: secondo Netflix, le serie TV coreane dominano le classifiche della piattaforma, grazie soprattutto all’enorme impatto globale di Squid Game, che ha alimentato l’interesse per la cinematografia e la cultura coreana.Ma la Corea del Sud in Italia non è solo un fenomeno pop: l’istruzione e il mondo del lavoro stanno rapidamente riconoscendo l’importanza della lingua coreana. Lo scorso anno, l’Istituto Giovanni Falcone di Bergamo è diventato il primo istituto superiore in Italia a introdurre il curriculum di lingua e letteratura coreana fin dal primo anno. Nel frattempo, secondo una classifica di Preply, il coreano è tra le lingue più pagate in Italia, evidenziando come stia diventando un asset prezioso per il futuro lavorativo.In questo contesto si distingue coreanoconjasmine, il più importante brand italiano per l’insegnamento del coreano, parte dell’azienda LangUnity. Fondato da Jasmine Carrara e il suo socio Robert Sava, il progetto è nato come un’iniziativa digitale per poi evolversi in un’azienda strutturata che offre percorsi didattici personalizzati.Negli ultimi due anni, LangUnity ha supportato nella propria formazione oltre 1.000 studenti italiani in tutto il mondo, grazie a un metodo innovativo che unisce percorsi individuali su misura e un approccio pratico e coinvolgente. L’obiettivo è chiaro: rendere il coreano accessibile a tutti, dai principianti ai professionisti che vogliono ampliare le loro opportunità di carriera.Ciò che rende coreanoconjasmine un progetto unico è l’incredibile eterogeneità dei suoi studenti: si va dai bambini di 9 anni fino a donne di 77 anni, passando per chi impara per pura passione, chi desidera organizzare al meglio il proprio viaggio in Corea e chi necessita della lingua per motivi professionali.Tra i lavoratori che scelgono di studiare con LangUnity, figurano professionisti dell’editoria, della moda, della crittografia, del commercio internazionale, dell’import-export e di numerosi altri settori, a dimostrazione di come il coreano sia una risorsa sempre più richiesta in diversi ambiti lavorativi.A conferma dell’eccellenza del progetto, il 12 febbraio 2025, LangUnity ha ottenuto un prestigioso riconoscimento, diventando la prima scuola di coreano online accreditata dalla Commissione Europea. Questo traguardo non solo certifica la qualità dell’offerta formativa, ma segna un passo storico per l’insegnamento della lingua coreana in Italia.La crescita della cultura coreana in Italia è appena iniziataL’interesse per la Corea del Sud in Italia è in continua espansione. Sempre più persone si avvicinano non solo al K-pop e ai K-drama, ma anche alla lingua e alla cultura del Paese del Calmo Mattino.Grazie a progetti pionieristici come coreanoconjasmine, imparare il coreano non è mai stato così accessibile. Con un’offerta formativa di alto livello, una metodologia innovativa e un riconoscimento ufficiale a livello europeo, LangUnity sta contribuendo a costruire un ponte solido tra l’Italia e la Corea del Sud.E con una domanda di professionisti con competenze linguistiche in crescita, oggi studiare coreano non è solo una passione, ma una scelta strategica per il futuro.