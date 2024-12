Il private banking per la crescita delle Pmi

Milano, 11 dic. (askanews) – La crescita dell’economia e in particolare delle piccole e medie imprese è stata al centro del ventesimo Forum dell’Associazione italiana del private banking (Aipb) che si è tenuta al Palazzo della Borsa di Milano. “Dobbiamo sostenere gli imprenditori – ha detto il Presidente di Aipb Andrea Ragaini – e lo possiamo fare perchè abbiamo il 23% di clienti imprenditori che detengono l’ 80% delle masse amministrate e soprattutto perchè l’84% sono a capo di imprese con meno di 20 dipendenti. Sono quelle piccole aziende in cui il confronto aiuta e puo’ indirizzare la crescita”. “Abbiamo visto – ha detto il Segretario generale di Aipb Antonella Massari, illustrando una ricerca realizzata con 450 interviste a piccoli e medi imprenditori – che ci sono diverse fasi di crescita di queste imprese: l’aiuto puo’ essere dato sia nel momento dello sviluppo, della discontinuità, dell’exit e molti imprenditori che hanno fatto l’exit poi non gli va tanto di andare ai giardinetti con il cane e vorrebbero avere nuove esperienze imprenditoriali: sono tutte aree in cui il nostro settore potrebbe essere un motore per la crescita e la continuità delle imprese”. Infine il sottosegretario all’Economia Federico Freni ha ricordato l’impegno del governo a favore della riforma del mercato dei capitali, fondamentale per la crescita delle imprese: “Quando ci siamo trovati a mettere su il Documento programmatico di bilancio da mandare alla Commissione europea, non a caso abbiamo inserito la crescita a lo sviluppo del mercato dei capitali tra gli obbiettivi strategici e tra le riforme rilevanti”. su www.forumaipb.it è possibile seguire la registrazione completa del Forum.