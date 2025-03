Il Verona espugna Udine, 1-0 gol di Duda

Roma, 15 mar. (askanews) – Colpo salvezza del Verona che torna alla vittoria 1-0 sul campo dell’Udinese grazie a una perla su punizione di Duda. Gara bloccata, pochissime occasioni, finché al 72′ il centrocampista dell’Hellas non si inventa una traiettoria perfetta all’incrocio dei pali. Per l’Udinese si ferma la serie di sei risultati utili consecutivi, il Verona approfitta del ko del Lecce per allontanarsi dalla zona retrocessione.