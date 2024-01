In Israele via libera alla vendita di carne bovina coltivata

Milano, 17 gen. (askanews) – L’israeliana Aleph Farms è la prima azienda al mondo ad ottenere l’approvazione normativa per la carne bovina coltivata. Il ministero della Salute israeliano (IMOH) ha infatti dato il via libera alla startup del settore alimentare e tecnologico di commercializzare nel Paese i suoi prodotti che saranno prima distribuiti ai ristoratori e, in seguito, venduta al dettaglio. Lo scrive il sito “Green Queen”, spiegando che con questa decisione Israele entra nella ristretta lista dei Paesi che autorizzano la vendita di carne coltivata: Singapore e Stati Uniti, dove però l’autorizzazione vale per prodotti basati su cellule di pollo, il che significa che Aleph Farms è la prima azienda autorizzata a vendere carne di manzo coltivata.

La società aveva presentato la richiesta di autorizzazione al ministero un’anno anno e mezzo fa, dopo una consultazione preliminare.