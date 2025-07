Inchiesta Milano, Conte: i responsabili politici traggano conseguenze

Roma, 16 lug. (askanews) – M5s si aspetta che “chi ha la responsabilità politica” dei fatti di Milano “ne tragga le conseguenze”. Lo ha detto il leader del Movimento Giuseppe Conte, rispondendo a chi gli chiedeva un giudizio sulla richiesta di arresto nei confronti di un assessore della giunta Sala.”Col ‘salva Milano’ – ha ricordato – abbiamo fatto una battaglia per dire che non si può gestire una città consentendo a speculatori e affaristi di arricchire le proprie tasche a scapito dell’interesse di tutti. Lasciamo che la magistraturta faccia il suo corso, non entriamo mai nelle vicende giudiziarie. Ma per quanto riguarda responsabilità politica attendiamo che se ne traggano le conseguenze da chi ha la responsabilità”.Ha aggiunto l’ex premier: “Quando si tratta di legalità non vogliamo mai la testa dall’altra parte e non guardiamo in faccia a nessuno. Non si può assolutamente creare la logica dei due pesi, delle doppie misure. Noi a Milano abbiamo detto quello che correva sulla bocca di tutti: che sui progetti sull’edilizia c’era opacità, una situazione torbida che adesso sta venendo fuori. Nessuno si deve sorprendere”.