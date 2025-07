Industrial Valve Summit, traguardo decennale verso la 6 edizione

Milano, 14 lug. (askanews) – Inizia il conto alla rovescia verso la sesta edizione dell’Industrial Valve Summit. Il più importante evento internazionale, dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control. Appuntamento fissato dal 19 al 21 maggio 2026, sullo sfondo della Fiera di Bergamo. IVS, raggiunge un traguardo decennale, la manifestazione in perenne crescita. Abbiamo parlato con Claudia Persico, Vice Presidente Confindustria Bergamo: “Siamo alla sesta edizione di IVS, il più importante evento internazionale nel settore del mondo delle valvole e dei sistemi di flow control, un evento fieristico fortemente voluto dalle imprese bergamasche operanti nel settore delle valvole e sostenuto da Confindustria Bergamo”. Dal 2015 la storia di IVS racconta di una crescita esponenziale. La quinta edizione, nel 2024, ha registrato un’affluenza pari a 15.000 partecipanti provenienti da 69 paesi. Numeri, che potrebbero essere superati nella sesta edizione. Ci si avvia, infatti, verso un nuovo record di partecipazione e una nuova modalità organizzativa. È poi intervenuto Luciano Patelli, Presidente Promoberg Srl:”Credo che sia fondamentale per Bergamo una manifestazione di questa importanza, ma soprattutto è importante per promuovere e partecipare all’organizzazione. Pensiamo e speriamo che questo possa portare a una grande ricaduta sul territorio”.È stato inoltre presentato l’aggiornamento 2025 dell’Osservatorio IVS-Prometeia “The Oil&Gas Valve Industry in Italy”. Infine abbiamo parlato con Giuseppe Schirone, Principal, Prometeia: “Il settore delle valvole per oil & gas archivia l’ultimo biennio con i risultati migliori della propria storia recente, che acquistano ancora più rilevanza se confrontati con quelli medi ottenuti dall’industria italiana. Le imprese hanno investito molto per riuscire a raggiungere questi obiettivi ed ora è riuscire a consolidare questi risultati in un ambiente esterno che invece probabilmente sta cambiando anche abbastanza velocemente. Gli ultimi dati sulla struttura di questo settore ci consegnano un mondo costruito da circa 140 imprese italiane che producono valvole per olio e gas, sviluppando un fatturato di 3,4 miliardi di Euro e dando lavoro ad oltre 10.000 persone”.IVS diventa un’occasione per guardare al futuro, attraverso un percorso fatto di visione e dialogo, capace di connettere imprese, istituzioni, enti di ricerca e operatori professionali da tutto il mondo.